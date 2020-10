Nuova Allerta Meteo sul Casertano: altre 24 ore di temporali

La Protezione Civile della Regione raccomanda di tenere alte le misure di contrasto ai fenomeni attesi segnalando che saranno possibili occasionali fenomeni franosi anche in assenza di precipitazioni

Campania – La Protezione civile della Regione CAMPANIA ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta meteo attualmente vigente sulla regione, diminuendone il livello di criticità.

Fino alle ore 18 di oggi è infatti in vigore l’allerta meteo livello arancione sull’intero territorio regionale escluse le zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio, Tanagro). Dalle ore 18 di oggi e fino alle ore 18 di domani, venerdì 16 ottobre, l’allerta sarà gialla sull’intero territorio ad eccezione delle zone 4 e 7 sulle quali non sarà in vigore alcuna allerta (livello verde).

Dal tardo pomeriggio di oggi le precipitazioni da “diffuse” diverranno “locali” e potranno avere anche a carattere di rovescio o isolato temporale. Saranno ancora possibili raffiche di vento.

La Protezione Civile della Regione raccomanda di “tenere alte le misure di contrasto ai fenomeni attesi segnalando che saranno possibili occasionali fenomeni franosi anche in assenza di precipitazioni in territori con condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio regionale e per effetto della saturazione dei suoli dovuta alle ultime piogge”.