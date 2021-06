Alimentazione: sempre più italiani premiano il mangiare sano

Italiani sempre più attenti a ciò che mangiano. Negli ultimi anni, la cura per un’alimentazione sana è in crescita. Chi è più sensibile al progresso della mentalità e alle innovazioni tecniche sa che la salute, non solo quella umana ma anche quella del pianeta (e la prima si lega strettamente alla seconda), non è un argomento che può essere messo da parte. E se il cibo è cultura, il cambiamento è anche culturale. Nel Belpaese lo si sa bene. Si pensi solo che dal 2010 la Dieta Mediterranea è Patrimonio Unesco.

Il 62% degli italiani ha cambiato le proprie abitudini di consumo

Lo studio internazionale Sial Insights, commissionato dal salone francese Sial, fornisce un quadro dei cambiamenti in atto rispetto al cibo nei principali mercati d’Occidente. Gli studi sono stati condotti nel 2020 dai partner di Sial: Kantar, Gira e ProtéinesXTC. L’Italia, dalla ricerca effettuata, dimostra di evolversi verso un’alimentazione più sana. Negli ultimi due anni partendo dal 2020, 62 persone su 100 hanno modificato le proprie abitudini di consumo.

Tanto per rendersi conto del cambiamento in atto: in tre casi su quattro, gli italiani hanno ridotto il consumo di carne. Anche gli spagnoli sono attenti a questo aspetto, più che inglesi, francesi e tedeschi. Inoltre, l’Italia è il Paese europeo che più bada al “fattore territorio”: il 65% dichiara di aver comprato più cibo locale-regionale. Per quanto riguarda la composizione degli alimenti, il 45% dei consumatori dice di aver dato più importanza agli ingredienti, con una preferenza per quelli senza coloranti o conservanti, oppure comprando il biologico.

Mangiare sano: ecco cosa fare

Per informarsi circa i benefici che una corretta alimentazione apportano all’organismo, è possibile leggere gli articoli che il sito starebene24.it offre ai suoi utenti, contenuti esaustivi che espongono i vantaggi di una dieta sana ed equilibrata. Naturalmente, è importante rivolgersi a un professionista che elabori una dieta apposita tenendo conto delle necessità della singola persona.

È bene iniziare la giornata con una bella colazione, ricca di nutrienti. Ogni pasto sarà completo, con carboidrati (pane, pasta e riso è meglio siano integrali, ma ci sono anche polenta, farro, cous-cous ecc.) e proteine (pesce, carne, uova, legumi, formaggi…). A tal proposito, si ricorda che è preferibile non combinare più cibi proteici in contemporanea. L’olio d’oliva extravergine fornirà l’apporto di grassi, la verdura e la frutta forniranno vitamine e sali minerali. Un consiglio prezioso per chi mangia in ufficio o ha, comunque, poco tempo per il pasto, è quello di prepararsi un piatto unico. La cena è bene sia a basso apporto energetico, a base soprattutto di verdure con legumi e cereali integrali.

Mangiare sano: ecco cosa preferire e cosa limitare

Si propenda per cibi di origine vegetale, quindi l’olio di oliva extravergine come grassi, legumi e frutta secca per le proteine. Carne e derivati vanni consumati in massimo quattro pasti a settimana. Per ciò che riguarda le uova, ne vanno mangiate due una volta a settimana, alla coque o in camicia è preferibile per le proprietà nutritive. Vanno bene i prosciutti, togliendo il grasso, o la bresaola. È bene mangiare la carne “al sangue”. Meglio i tagli magri, comunque si tolga il grasso visibile e le parti che, cuocendo, si sono annerite.

Formaggi e latticini è bene limitarli a massimo 2-3 pasti a settimana. Vanno preferiti i formaggi freschi, è bene contenere le porzioni di quelli stagionati ed evitare quelli con sali fondenti e la “finta mozzarella” per la pizza. Tra le cose da evitare, anche la frutta fermentativa e i dolci a fine pasto. Riguardo il latte, si preferisca quello parzialmente o totalmente scremato. Per la frutta, 450-500 grammi al giorno; per quella secca, mantenersi su massimo 30 grammi giornalieri. Infine, tra le altre indicazioni da seguire, è consigliabile consumare più possibile cibi naturali.