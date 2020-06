Federico muore dopo mesi di ricovero. Gravemente ferito dopo incidente sul lavoro

Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio pubblicati in rete da parenti ed amici, sotto choc per questa tragedia

Alife – Purtroppo non ce l’ha fatta il 37enne, Federico Santangelo, rimasto gravemente ferito dopo un incidente sul lavoro.

L’operaio, libero professionista, da una prima ricostruzione dei fatti mentre stava ultimando dei lavori di manutenzione presso una ditta, è precipitato da una scala da un’altezza di circa tre metri.

Era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Caserta lo scorso Novembre, ma purtroppo è sopraggiunto il decesso a causa di un peggioramento del quadro clinico.

Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio pubblicati in rete da parenti ed amici, sotto choc per questa tragedia. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.