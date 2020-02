Afragola. Blitz dei Nas in due panifici. Sequestrati 250 kg di cibo

Per tale ragione, i militari hanno proceduto a diffidare la parte in ordine alle carenze igienico-sanitarie e strutturali riscontrate all’interno degli ambienti deputati alla produzione

Afragola – A conclusione di una ispezione igienico sanitaria condotta in un panificio, i Carabinieri del NAS hanno proceduto al sequestro di 150 kg di alimenti (verdure cotte, funghi, salumi, carnei, prodotti caseari, panini).

I cibi sono ritenuti non conformi alla normativa vigente nel settore. Inoltre, i Nas hanno anche cautelato ulteriori 30 kg di alimenti (freselle, taralli e crostini) in quanto privi di rintracciabilità alimentare.

I Carabinieri hanno provveduto a comminare una “diffida” per delle non conformita’ riscontrate nel corso della verifica igienico – sanitaria (per carenze strutturali del laboratorio di produzione ed utilizzo di un locale cucina non inserito nella planimetria degli spazi autorizzati).

Sempre in Afragola, il NAS ha sottoposto a verifiche un ulteriore panificio. Al termine dell’ispezione i militari hanno sequestrato 74 kg circa di alimenti (prodotti da forno e di rosticceria, salsiccia asseritamente di carne suina, impasto per pizza) rinvenuti riposti all’interno di apparecchiature frigo-congelatori, in uso alla parte, e detenuti in maniera non conforme alle direttive indicate dalla normativa vigente.

Per tale ragione, i militari hanno proceduto a diffidare la parte in ordine alle carenze igienico-sanitarie e strutturali riscontrate all’interno degli ambienti deputati alla produzione.