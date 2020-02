Acerra. Crolla tettoia in strada. Tragedia sfiorata

I residenti hanno già allertato le autorità ed i vigili del fuoco i quali interverranno per la messa in sicurezza della zona

Acerra – Anche nel Napoletano si registrano danni a causa delle forti raffiche di vento, come preannunciate dall’allerta meteo della Protezione civile.

Poco fa in via Gaetano Caporale ad Acerra, un vicolo nei pressi del centro storico, è crollata una tettoia di onduline in cemento direttamente in strada.

Solo il caso ha voluto che in quel preciso istante non ci fossero pedoni o autovetture in transito, altrimenti si sarebbe sfiorata la tragedia.

I residenti hanno già allertato le autorità ed i vigili del fuoco i quali interverranno per la messa in sicurezza della zona.