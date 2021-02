Abusi su due minori. Chiesti 8 anni di reclusione per l’imputato

Si tornerà in aula entro la fine del mese di Febbraio

Chiesti, dal pubblico ministero Gionata Fiore, otto anni di reclusione per il sociologo di Piedimonte Matese accusato di aver abusato di minori tra gli 8 ed i 9 anni.

Come ricostruito in fase giudiziaria l’uomo di 66 anni avrebbe abusato delle piccole che si recavano a casa sua ad Alife per svolgere i compiti di scuola.

Oltre al pubblico ministero sono stati ascoltati anche gli avvocati difensori delle parti civili e dell’imputato.

