Abbandona la figlia positiva al Covid in ospedale e scappa: arrestata la madre

Caserta / Palermo – Una giovane madre è stata arrestata a Catania e condotta in carcere con l’accusa di abbandono di minore.

La donna, di etnia rom, avrebbe abbandonato la bambina positiva al Covid all’ospedale dei Bambini di Palermo nei mesi scorsi, per poi far perdere le sue tracce.

Come riportato da Palermo Today, dopo qualche giorno di ricerche è stata lei stessa a contattare il comune di Palermo spiegando che non avrebbe voluto abbandonare sua figlia, ma in realtà si trovava in Romania e che, per via delle restrizioni, non poteva tornare in Italia.

La Procura ha analizzato i tabulati telefonici, scoprendo che la donna si trovava nella città di Caserta. Dalle indagini, infatti, è emerso che il 24 ottobre la donna era a Caserta, sapendo che la piccola era ricoverata in ospedale.