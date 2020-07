Oltre 3 Milioni per ammodernamento strade e ponti nel Casertano. Ecco dove

12 sedute pubbliche per l’espletamento di n. 12 procedure negoziate telematiche per l’affidamento di una serie di lavori

Caserta – “Proseguiamo nel nostro programma di ammodernamento e di messa in sicurezza delle strade e dei ponti di Terra di Lavoro sia con interventi di manutenzione ordinaria sia con interventi di manutenzione straordinaria – ha dichiarato il presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – e ciò grazie anche al contributo del consigliere provinciale, delegato alla Viabilità, Stefano Giaquinto ed ai consiglieri provinciali dei territori interessati, senza dimenticare interventi tecnici volti alla sicurezza dei nostri istituti scolastici”.

A partire da stamattina fino a Mercoledì 15 luglio 2020 si terranno presso l’Ufficio Gare dell’Ente n. 12 sedute pubbliche per l’espletamento di n. 12 procedure negoziate telematiche per l’affidamento di una serie di lavori, per un totale a base d’asta di 3 milioni e 107 mila euro oltre ai corrispettivi oneri, principalmente per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità e ponti provinciali. Gli interventi tecnici in programma consisteranno in un complesso di lavori, che avranno la finalità di garantire lo standard di sicurezza stradale, di migliorare la fruibilità delle strade interessate a vantaggio dell’intera comunità provinciale.

Sono previsti anche interventi tecnici per il completamento del 2° lotto antincendio presso l’ISISS Bachelet di Santa Maria a Vico ed interventi tecnici straordinari per la riparazione della copertura e rifacimento della pavimentazione della palestra a servizio dell’ISISS Comune di Aversa. Le procedure delle sedute di gara riguarderanno, in particolare, i seguenti interventi tecnici in programma:

Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 333 ex SS. 264 del Basso Volturno , tratto dal Km 3+200 al Km. 8+000, per un importo a base d’asta di euro 246.250,11;

, tratto dal Km 3+200 al Km. 8+000, per un importo a base d’asta di euro 246.250,11; Lavori di messa in sicurezza del ponte stradale in sovrappasso alla S.P. 335 per un importo a base d’asta di euro 112.511,60;

per un importo a base d’asta di euro 112.511,60; Lavori di messa in sicurezza del ponte stradale in sovrappasso alla S.P. 335 al Km 33+600 e ripristino della funzionalità dello svincolo stradale, per un importo a base d’asta di euro 94.855,61;

e ripristino della funzionalità dello svincolo stradale, per un importo a base d’asta di euro 94.855,61; Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 147 accesso Aeroporto Nato , S.P. 217 Vaticali – Castel Volturno , S.P. 257 ex SS 264 Provinciale Vaticali Castel Volturno – S.P. 30 Vaticali, per un importo a base d’asta di euro 443.250,11;

, S.P. 217 Vaticali – , S.P. 257 ex SS 264 Provinciale Vaticali Castel Volturno – S.P. 30 Vaticali, per un importo a base d’asta di euro 443.250,11; Lavori di manutenzione ordinaria per l’anno 2020-2021 sul Centro di Manutenzione 3 ed il Tronco 2 del Centro di Manutenzione 4, per un importo a base d’asta di euro 395.000;

Lavori di manutenzione straordinaria su tratti delle strade provinciali S.P. 14 – S.P. 85 ex SS6 – S.P. 271 – S.P. 90 ex SS6 – S.P. 280 – S.P. 171 – S.P. 197 – S.P. 215 – S.P. 37 – S.P. 26, per un importo a base d’asta di euro 630.875,01;

S.P. 14 – S.P. 85 ex SS6 – S.P. 271 – S.P. 90 ex SS6 – S.P. 280 – S.P. 171 – S.P. 197 – S.P. 215 – S.P. 37 – S.P. 26, per un importo a base d’asta di euro 630.875,01; Lavori di messa in sicurezza dei ponti stradali siti sulla S.P. 254 e quelli siti sulla S.P. 330 per un importo a base d’asta di euro 184.444,68;

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.P. 330 nel tratto stradale dal Km. 52.200 al Km. 53.600 nel territorio comunale di Fontegreca e Prata Sannita , per un importo a base d’asta di euro 96.619;

e , per un importo a base d’asta di euro 96.619; Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 35 Barignano Cisterna Prea Liberi , per un importo a base d’asta di euro 404.709,58;

, per un importo a base d’asta di euro 404.709,58; Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 107 Formicola – Dragoni e la S.P. 5 Galatina I e II tratto, per un importo a baste d’asta di euro 295,134,58;

– e la S.P. 5 Galatina I e II tratto, per un importo a baste d’asta di euro 295,134,58; Lavori di completamento del 2° lotto antincendio presso ISISS Bachelet di Santa Maria a Vico, per un importo a base d’asta di 117,527,43;

Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla riparazione della copertura e rifacimento della pavimentazione della palestra a servizio dell’ISISS di Aversa, per un importo a base d’asta di euro 86.298,33.