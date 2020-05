2 Milioni per rifare le strade nel Casertano. Ecco dove

Caserta – Con i recenti provvedimenti presidenziali (decreti 90-91-92 dell’11 maggio 2020) la Provincia di Caserta ha approvato tre progetti esecutivi per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità provinciale.

Il decreto presidenziale n. 90 prevede lavori sui tratti della S.P. 147 accesso Aeroporto Nato, SP. 217 per un importo complessivo di euro 600.000,00.

Il decreto presidenziale n. 91, invece, prevede interventi di manutenzione straordinaria della SP. n. 333 ex SS. 264 del Basso Volturno – tratto dal 3+200 al Km 8+000, per un importo complessivo di euro 338.183.97. In entrambi di decreti, gli interventi tecnici prevedono la risagomatura della piattaforma stradale dissestata, con posa in opera di binder e nuovo manto di usura (tappetino), la sostituzione di guard rail incidentati e la sostituzione ed integrazione della segnaletica stradale verticale.

L’ultimo decreto presidenziale prevede lavori di manutenzione straordinaria sui tratti della SP 14 Sessa -Mignano, SP85 SS6 Campagnola – Roccamonfina, SP 271 Francolise – Cave Lorda – Rio Persico, SP 90 SS 6 Marzano – Roccamonfina, SP 280 Sessa Mignano – Calabritto – Cocuruzzo, SP 171 Conca – San Clemente, SP 197 San Clemente – Vaglie – Provinciale Sessa Mignano, SP 215 Teano – Torricelle – Provinciale Teano Caianello, SP 37 Bivio Piccilli – Tora – Conca, SP 26 Presenzano, per un importo complessivo di euro 888.183,97.

I lavori su tali tratti, in particolare, prevedono interventi di ripavimentazione e risanamento della massicciata stradale, di rifacimento dello strato di base con posa in opera di misto cementato e successiva pavimentazione, di rifacimento di muri stradali laterali lesionati o mancanti, di consolidamento delle scarpate, di sostituzione di guard rail incidentati.

Tutti gli interventi sono autorizzati e finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rientrano nel programma di manutenzione della viabilità provinciale che l’Ente ha predisposto per l’anno in corso.

“Questi interventi mirati di manutenzione straordinaria della viabilità provinciale – ha commentato Giorgio Magliocca, presidente della provincia di Caserta – irrobustiscono il programma di manutenzione e miglioramento della rete viaria, a tutela della salvaguardia della sicurezza stradale delle nostre comunità. La sicurezza stradale e la fruibilità delle strade, infatti, costituiscono fattori indispensabili per contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio. Un grazie va agli uffici tecnici dell’Ente che, anche in questo particolare momento delicato che stiamo attraversando con forte preoccupazione, assicurano la dovuta attenzione per la risoluzione delle problematiche tecniche in ambito viario”.